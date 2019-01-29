Çukur 60. son bölümüyle ekranlara geldi. Çukur'un yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicide merak uyandırdı. Yamaç'ın uyanmasıyla birlikte Koçovalılar mutlu olurken, Çeto ve Mahsun'un Karakuzuları yeniden bir araya getirdiği görülüyor. Heyecanın artacağı Çukur'un gelecek hafta yayınlanacak bölümünden paylaşılan ilk sahnede, Sena Mahsun'a silah doğrultuyor. İşte Çukur 51. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Çukur 51. bölüm ilk sahne;



ÇUKUR 50. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vartolu, Çukur'un gençlerini kavga ederken görüyor. Kavgayı ayırmak için havaya birkaç el ateş ediyor. Ardından Vartolu, Çukur'un gençleri arasında çıkan kavganın sebebini öğreniyor. Kavga; Meke, babasının dükkanı yakıldığı için karşı taraf ise Serkan'ın bıçaklanmasından Meke'yi sorumlu tuttuğu için çıkıyor. Vartolu, Çukur gençlerini uyarıyor ve kavga etmemelerini söylüyor ancak gençlerin tepkisi ile karşılaşıyor.

Vartolu'dan kaçarken Ayşe'nin evine yaralı bir halde saklanan Çeto'ya Ayşe pansuman yapmak zorunda kalıyor. Bu kriz anını fırsata çeviren Ayşe, Çeto'dan kurşunu çıkarmaya çalışırken fazlasıyla sert davranıp Çeto'nun yarasını deşiyor.

Sena'yı konuşmak için hastanenin bahçesine çıkaran Selim, Sena'ya apartmanda konuştuğu Fikret'in gerçekte Mahsun olduğunu söylüyor. Selim'in söylediklerinden sonra kafasında bulmacanın parçaları gibi yaşadıkları birden bire birleşen Sena neye uğradığını şaşırıyor. Öğrendikleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Sena eve gidip Mahsun'la yüzleşmek istese de Selim, onu sakin olması konusunda uyarıyor.

Yamaç'ın başından bir an olsun ayrılmayan Sultan, oğlunun uyandığını görünce büyük bir seviçle dışarıya çıkıyor ve aileye bu mutlu haberi vermek istiyor. Ancak odadan çıktığında karşısında Meliha ve İdris'i yan yana gören Sultan bir an için donup kalıyor. Ve Yamaç'ın uyandığını söyleyerek doktor çağrılmasını isteyip tekrar oğlunun yanına gidiyor. Meliha ise Yamaç'ın iyi haberini duyduktan sonra İdris'in yanından ayrılarak kendi sorununun peşine düşüyor ve Emmi'den kendisini kimin yaşattığını öğrenmeye çalışıyor.

Muhittin Abi'nin dükkanını toparlayan Cumali, Yamaç'ın uyandığı haberiyle mutlu oluyor. Hastanede ise Yamaç gözlerini açar açmaz karşısında Selim'i görüyor ve kendisini kurtardığı için teşekkür ediyor. Yamaç'ın her şeyi hatırlamadığını fark eden Selim, kendisine kimin sıktığını onu kimin pusuya düşürdüğünü hatırlayıp hatırlamadığını soruyor. Yamaç, Tanıdık bir yüz olduğunu söyleyince Selim Karakuzular'dan biri mi diye soruyor. Yamaç ise kendisini vuranın dost yüzü, kardeş yüzü olduğunu söylüyor.

Ferhat'ın cenazeden sonra ilk durak olarak Meke'nin mekânına gelmesi Cumali'yi sinirlendiriyor. Vartolu'nun sakinleştirme çabası bir işe yaramayınca Cumali o öfkeyle Ferhat'la tartışıyor. Ferhat'ın son çıkışıyla sabrı iyice taşan Cumali daha fazla dayanamayıp Çukur'un gençlerinin üstüne silahla ateş etmeye başlıyor.

Hastanede uyumaya başlayan Yamaç, vurulduğu günü görmeye rüyasında başlıyor. Vurulduğu ana geri dönen Yamaç, Meke'nin kendisini vurduğu görüyor. Bir anda nefes nefese uyanan Yamaç, bu sefer kapıda elinde silahla Medet'i görüyor. Kabustan gerçekten uyanan Yamaç bu sefer kapıda Aliço'yu görüyor ve yanına çağırıyor.

Yamaç'ın uyandığı haberini alan herkes hastaneye akıyor. Odaya ilk giren Cumali, Sena ve Yamaç'ın halini görünce girmek için müsaade istiyor. Yamaç'ın gördüğü ilgiyi birazcık kıskanan Cumali, espri ile tepki veriyor. Tüm bunlar olurken Selim ise odadaki herkese dikkat kesiliyor. Yamaç'tan tanıdık yüz olduğunu öğrenen Selim için artık herkes potansiyel birer suçlu oluyor.

Ferhat'la konuşup hastaneye geri dönen Vartolu, Cumali'nin yanına gelip Ferhat'ın konusunu açıyor. Sakin kalamayan Cumali sinirlenmeye başlayınca Vartolu, kendisinin ve Meke'nin sakin kalmasını istiyor. Bu isteği reddeden Cumali, parmağını bile kıpırdatmayacağını söylüyor.

Karakuzuları geri toplayan Çeto ve Mahsun, intikamlarını aldığını söylüyor. Mahalledekilerin birbirine düştüğünü söyleyen Çeto, olayları kızıştırmak için araya girip oyun kuruyor. Adamlarını yollatıp Ferhat'ın evine sıktırınca Ferhat silahını alıp arkadaşlarını topluyor. Olanları dışardan izleyen Medet ise Vartolu'yu arıyor.

Çeto'nun oyunu başarılı olunca Ferhat ve Meke yeniden karşı karşıya geliyor ama bu sefer işler büyüyor. Mahalledeki gerginlik yetmezmiş gibi ekiplerin başına Vartolu ve Cumali geçince tansiyon giderek yükseliyor. İş mahalle tartışmasından çıkıp Vartolu ve Cumali arasında 'Koçovalı' tartışmasına dönüyor. Tüm bunlar olup biterken Veysel ise silahını mahallelinin üstüne doğrultuyor.