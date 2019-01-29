Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak
Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında tüm gerçekler ortaya çıkmış ve baba Harun Palu dışında tüm Palu ailesi fertleri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne-kızı öldüren Palu ailesi fertlerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde bulunan kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kemikler Meryem Tahnal'a mı ait?
29.01.2019 10:47 - Son Güncelleme: 29.01.2019 10:54
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