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Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında tüm gerçekler ortaya çıkmış ve baba Harun Palu dışında tüm Palu ailesi fertleri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne-kızı öldüren Palu ailesi fertlerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde bulunan kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kemikler Meryem Tahnal'a mı ait?

29.01.2019 10:47 - Son Güncelleme: 29.01.2019 10:54
Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak

Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde bulunan kemik parçaları incelendi

Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak

Palu ailesi cezaevine gönderildikten sonra bulunan kemikler de incelemeye gönderildi. Çocuk istismarı, cinayet ve işkence ile birlikte birçok dosyayla incelenen Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak

KEMİKLERİN İNCELENMESİ TAMAMLANDI!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan kazılarda bulunan bazı kemik parçalarını incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na göndermişti. Hürriyet'in haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme tamamlandı.

Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak

Hürriyet'in haberine göre; kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Müge Anlı'daki Palu ailesi hakkında flaş gelişme! Meryem Tahnal'ın cesedinin arandığı kazıda çıkan kemikler... 29 Ocak

Ayrıca iki ayrı bölgede yapılan kazılar sonucunda herhangi bir bulguya da ulaşılamadı. Kazılar durduruldu.

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