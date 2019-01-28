Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm gümbür gümbür geliyor. Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, başrollerinde Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO'da heyecan dorukta. Hapishanedeki İlyas, Behzat'a olan öfkesinden abisinin sözlerini yerde bırakacak. İşte EDHO 123. yeni bölümde yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA İZLE