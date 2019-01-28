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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 15:19

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. yeni bölüm fragmanı: Ya Behzat ölecek ya ben! yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. yeni bölüm fragmanında yine heyecan dorukta. 123. yeni bölümde İlyas Çakırbeyli, kollarında can veren dostunun acısını Behzat'tan çıkartmak için harekete geçecek. Hızır ise kardeşi İlyas'ın boş durmayacağını düşünerek Alparslan'ı devreye sokar. Ancak İlyas, abisi Hızır'ın Alparslan ile ilettiği talimatları kabul etmeyecektir. Hızır bu kez fena köşeye sıkışacak. Ne İlyas ne de Façalılar uzlaşmaya yanaşmayacak. Hapishane kurallarına göre Behzat'ın ya da İlyas'ın öleceği EDHO 123. yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. yeni bölümden ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm gümbür gümbür geliyor. Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, başrollerinde Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO'da heyecan dorukta. Hapishanedeki İlyas, Behzat'a olan öfkesinden abisinin sözlerini yerde bırakacak. İşte EDHO 123. yeni bölümde yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA İZLE

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