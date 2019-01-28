Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 123. son bölüm fragman izle
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘EDHO’nun 123. bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin son bölümünde mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirmişti. EDHO'nun 123. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
EDHO'nun 123. bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 123. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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