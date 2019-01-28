Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Bundan sonra Züleyha diye biri yok!

Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanında Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçişini göreceksiniz. İzleyicinin kavuşmasını istediği aşıklar bu kez Doktor Müjgan'ın varlığıyla kopuyor. Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanında neler olduğunu merak edenler için
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