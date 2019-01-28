Sen Anlat Karadeniz ekibi Eren Bülbül'ü unutmadı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ekibi, geçtiğimiz yıl terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını, Mustafa ve Asiye Kaleli'nin yeni doğan bebeklerine verdi. Kaleli ailesinin yeni doğan bebeğinin adı 'Mehmet Eren' oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'e katılan yeni can 'Mehmet Eren'