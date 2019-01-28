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  • 28.01.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 13:51

Sen Anlat Karadeniz'de Asiye ve Mustafa'nın yeni doğan bebeğine terör saldırısında öldürülen 'ün adı verildi

de Asiye ve Mustafa Kaleli'nin bebeği dünyaya geliyor. Sen Anlat Karadeniz ekibi geçtiğimiz yıl terör saldırısında öldürülen 15 yaşındaki 'ü unutmadı. Trabzon'da çekilen Sen Anlat Karadeniz'deki Kaleli ailesinin yeni üyesine 'Mehmet Eren' adı verildi. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde olacaklar...

Sen Anlat Karadeniz ekibi Eren Bülbül'ü unutmadı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ekibi, geçtiğimiz yıl terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını, Mustafa ve Asiye Kaleli'nin yeni doğan bebeklerine verdi. Kaleli ailesinin yeni doğan bebeğinin adı 'Mehmet Eren' oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'e katılan yeni can 'Mehmet Eren'

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