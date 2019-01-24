Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.01.2019 01:04
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 01:08

’nın 17. yeni bölümü tek parça yayınlandı | Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm tek parça full izle!

’nın 17. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Çukurova’ya atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm izle.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova’nın 17. yeni bölümü tek parça yayınlandı | Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm tek parça full izle!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar