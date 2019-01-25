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  • 25.01.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:34

28. yeni bölüm fragmanı: Azra tahliye oluyor ama... özeti...

dizisi 27. bölümüyle ekranlara geldi. Avlu'nunn dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yayınlanan yeni fragmanda sevinç ve kavga bir arada yaşandı. Azra'nın tahliyesi ile arkadaşları sevinirken, öte yandan Avlu'a kavga görülüyor. Peki, de neler yaşandı? İşte Avlu 28. yeni bölüm fragmanı...

Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı

'nun 27. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Ekranlar kısa süre ara veren Avlu'nun yayınlanan yeni bölümünün son sahnesinin ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanıda görücüye çıktı. Frgmanda, Azra'nın tahliye olduğu fakat Azra'yı tehlikenin beklediği görülüyor. Peki, Azra hayata mı dönecek yoksa yeniden haspe mi düşecek? İşte Avlı 28. yeni bölüm fragman ve son bölüm özeti...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in mahkemesi büyük yankı uyandıracak

Deniz'in mahkemesinin sonucu hem cezaevi içinde hem de dışarıda büyük yankı uyandırmıştır. Özge'nin bebek konusundaki çıkmazları bir sürprizle rafa kalkar. Kudret'i torun heyecanı sararken, Naciye kızı için endişelenmektedir.

Zerrin, kız kardeşinin gizemli hikayesini çözmeye çalışırken bu sırada Azra özgürlüğe adım adım yaklaşmaktadır.

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