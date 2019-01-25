Avlu'nun 27. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Ekranlar kısa süre ara veren Avlu'nun yayınlanan yeni bölümünün son sahnesinin ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanıda görücüye çıktı. Frgmanda, Azra'nın tahliye olduğu fakat Azra'yı tehlikenin beklediği görülüyor. Peki, Azra hayata mı dönecek yoksa yeniden haspe mi düşecek? İşte Avlı 28. yeni bölüm fragman ve son bölüm özeti...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in mahkemesi büyük yankı uyandıracak

Deniz'in mahkemesinin sonucu hem cezaevi içinde hem de dışarıda büyük yankı uyandırmıştır. Özge'nin bebek konusundaki çıkmazları bir sürprizle rafa kalkar. Kudret'i torun heyecanı sararken, Naciye kızı için endişelenmektedir.

Zerrin, kız kardeşinin gizemli hikayesini çözmeye çalışırken bu sırada Azra özgürlüğe adım adım yaklaşmaktadır.