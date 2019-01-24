20 gün önce büyük oğlunu kaybeden Özkan amca, "2005 yılı 10 ağustos, bir kara çarşamba üstüme kapkara çöktü. Eve geldim annesine sordum, Ali nerede dedim.
Esra Erol’da Türkiye’yi gözyaşlarına boğan kavuşma! 24 Ocak Esra Erol'da neler yaşandı?
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında 14 yıl sonra büyük bir kavuşma gerçekleşti. 78 yaşındaki Özkan Ünal Esra Erol’da programına katılarak 14 yıldır oğlu Ünal’ı tüm çabalarına rağmen bulamadığını ifade etti. İşte 24 Ocak Esra Erol'da programında yaşananlar...
- Hızır saldırıya geçiyor!
- Godot'yu Beklerken adlı eserdeki son konuşma cümlesinde hangi ifade vardır?
- Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.