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  • 24.01.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 20:37

’da ’yi gözyaşlarına boğan kavuşma! 24 Ocak Esra Erol'da neler yaşandı?

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ’da programında 14 yıl sonra büyük bir kavuşma gerçekleşti. 78 yaşındaki Esra Erol’da programına katılarak 14 yıldır oğlu Ünal’ı tüm çabalarına rağmen bulamadığını ifade etti. İşte 24 Ocak Esra Erol'da programında yaşananlar...



20 gün önce büyük oğlunu kaybeden Özkan amca, "2005 yılı 10 ağustos, bir kara çarşamba üstüme kapkara çöktü. Eve geldim annesine sordum, Ali nerede dedim.

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