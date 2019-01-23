



Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' 37. bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 37. bölümünü izlemek için tıklayın.

SEN ANLAT KARADENİZ 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 37.BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA TIKLA-İZLE