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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 00:26

37. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz dizisi tek parça full izle

’in 37. son bölümü yayınlandı. Seyircisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor? Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in son bölümü haberimizde…

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