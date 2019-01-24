Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 23 Ocak 2019, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 37. bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’de son bölümünde son bölümünde Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 37. son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.





Vedat kötülüğe doymuyor

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.