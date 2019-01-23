Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünde Nefes hapise girmişti. 3 haftalık aranın ardından yayınlanan fragman ile birlikte yeni bölümün detayları da belli olmaya başladı. Vedat, Yiğit'i kaçırıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

İşte Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı;



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes'i hapse gönderen Vedat, Yiğit'i kaçırır. Tahir, Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken Saniye ölümle burun burunadır. Herkes Vedat'ı ararken Vedat Fikret'in elindedir. Vedat'la hesaplaşma günü gelen Fikret, Vedat'a hayatını değiştirecek bir gerçeği açıklar. Fikret'in sırrı ne? Kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken arkalarında onlara destek olan kocaman bir aile var. Sevdiklerine kavuşma ümidine tutunan kadınlar bu sınavı da geçmeye kararlılar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?