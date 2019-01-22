Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında yeni gelişmeler yaşandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; tutuklandıktan sonra Kocaeli'deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi. Zanlılar, hem ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellenmesi hem de diğer tutuklulardan zarar görmemeleri için birbirinden tecrit edilmiş vaziyette, tek kişilik bölümlere yerleştirildi.