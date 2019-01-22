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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 12:06

Palu ailesi yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi! İşte 'daki ...

Palu ailesinin son durumu tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. 'nın parçaları büyük bir titizlikle vazgeçmeden birleştirmesi ve savcılığın dosyayı yeniden açması üzerine aydınlanan dünya gündemine oturmuştu. Peki, Palu ailesi olayında son durum nedir? Bilmeyenler için Palu ailesi hikayesi ve cezaevinden gelen bilgiler...

Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında yeni gelişmeler yaşandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; tutuklandıktan sonra Kocaeli'deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi. Zanlılar, hem ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellenmesi hem de diğer tutuklulardan zarar görmemeleri için birbirinden tecrit edilmiş vaziyette, tek kişilik bölümlere yerleştirildi.

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