Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında yeni gelişmeler yaşandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; tutuklandıktan sonra Kocaeli'deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi. Zanlılar, hem ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellenmesi hem de diğer tutuklulardan zarar görmemeleri için birbirinden tecrit edilmiş vaziyette, tek kişilik bölümlere yerleştirildi.
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