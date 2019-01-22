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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 09:59

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı: Ya öl ya öldür! yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde heyecan dorukta! 3 hafta aranın sonunda izleyicisinin karşısına çıkacak. son bölümde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı, yeni bölümde intikam hırsına dönüşecek. Çakırbeyliler bu saldırının sorumlusu olarak gördüğü Haşmet'i bitirmeye ant içecek. Bu sırada yeni bir Çakırbeyli'yi bitirme planı yapan Haşmet'i ise hiç ummadığı bir tuzak bekliyor olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3 hafta aradan sonra bu akşam 21:45'te Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Özetsiz yayınlanacak yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? EDHO'daki cenaze herkesin aklında 'İlyas Çakırbeyli öldü mü?' sorusunu oluşturdu. Bu sorunun cevabı bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan EDHO'nun yeni bölümüyle ilgili ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDA OLMAZ 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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