Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3 hafta aradan sonra bu akşam 21:45'te Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Özetsiz yayınlanacak yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? EDHO'daki cenaze herkesin aklında 'İlyas Çakırbeyli öldü mü?' sorusunu oluşturdu. Bu sorunun cevabı bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan EDHO'nun yeni bölümüyle ilgili ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDA OLMAZ 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE