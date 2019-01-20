Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise giren Nefes'in peşine düşen Tahir, kötü haberle karşı karşıya kalacak. Vedat hain planlarına devam ediyor. Bu kez hedefinde Saniye Hanım var. Peki Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanda neler oluyor? İşte merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI- TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN TIKLA İZLE