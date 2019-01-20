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  • 20.01.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 16:38

37. yeni bölüm 2. fragman izle! Vedat, 'yi öldürüyor mu?

yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz, kaldığı yerden devam ediyor. 3 haftalık ayrılığın ardından 23 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak olan Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes'i kurtarmak için yol arayan Tahir'e karşılık Vedat yine galip geliyor. Kaleli ailesini büyük bir yıkım mı bekliyor? Vedat, intikamını 'yi öldürerek mi alacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanından ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise giren Nefes'in peşine düşen Tahir, kötü haberle karşı karşıya kalacak. Vedat hain planlarına devam ediyor. Bu kez hedefinde Saniye Hanım var. Peki Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanda neler oluyor? İşte merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI- TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN TIKLA İZLE

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