Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm herkeste şok etkisine sebep olacak. Atv'nin efsane dizisi EDHO yeni bölüm fragmanında kaldırılan cenaze kime ait? 3 haftalık hasret sona erdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı izleyiciye sunuldu. Fragmanda yaşanan gelişmeler EDHO izleyicisinin aklını bir hayli karıştırdı. Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı? İşte herkesin merakla beklediği EDHO yeni bölüm fragmanı...

EDHO 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI- TIKLA İZLE