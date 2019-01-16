Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile tatlı Sert programında bugün, hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif öğretmen hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Elif Öğretmen, 2. çocuğunu dünyaya getirirken yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalmıştı. Elif Öğretmen'in annesi Nedret Hanım'ın Müge Anlı canlı yayınına çıkmasıyla Elif Öğretmen'in hayatı bir anda değişti. Parası için hasta eşini evde zorla tutuan ve evliyken başka bir kadınla birlikte olan Zafer Bey'in tüm yalanları Müge ANlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi ve mahkeme kararıyla Elif Öğretmen'in bakımı anne Nedret Hanım'a geçti. Vasiliği de tarafsız 3. kişi olarak gösterilen bir avukata atandı.