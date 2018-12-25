Müge Anlı canlı yayınında Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği an sonunda yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızı Elif Öğretmen'i damadının kaçırdığını söyleyen Nedret Hanım'ın anlattıkları araştırıldı. Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışması sonucunda ortaya çıkan gerçekler stüdyodaki herkesi şok etmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve valiliğin devreye girmesiyle 1 ay sonunda Elif Öğretmen Iğdır'dan Ankara'ya annesi Nedret Hnaım'la yaşamaya geldi. Nedret Hanım'ın kızı Elif Öğretmen'i Iğdır'dan alıp Ankara'ya götürdüğü anlar, 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında duygusal anlara sebep oldu. İşte 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Elif Öğretmen hakkındaki gelişmeler...