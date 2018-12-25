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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 11:35

canlı yayınında duygu seli yaşandı! İşte 'in dönüş yolculuğu! 25 Aralık

canlı yayınında duygu dolu anlar yaşandı. Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 25 Aralık Salı günü 'in eve dönüş yolculuğundaki mutluluğa şahit olundu. Müge Anlı'nın ortaya çıkarttığı şok belgeler ardından Ankara'da görülen mahkemede, Elif Öğretmen'in bakımına annesinin devam etmesine karar verildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert Muhabiri Gizem Gündoğdu ile kızı Elif'i almak için uçağa çıkan Nedret Hanım'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İşte Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen'in eve dönüş yolculuğunda yaşananlar...

Müge Anlı canlı yayınında Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği an sonunda yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızı Elif Öğretmen'i damadının kaçırdığını söyleyen Nedret Hanım'ın anlattıkları araştırıldı. Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışması sonucunda ortaya çıkan gerçekler stüdyodaki herkesi şok etmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve valiliğin devreye girmesiyle 1 ay sonunda Elif Öğretmen Iğdır'dan Ankara'ya annesi Nedret Hnaım'la yaşamaya geldi. Nedret Hanım'ın kızı Elif Öğretmen'i Iğdır'dan alıp Ankara'ya götürdüğü anlar, 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında duygusal anlara sebep oldu. İşte 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Elif Öğretmen hakkındaki gelişmeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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