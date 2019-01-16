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  • 16.01.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 10:20

canlı yayınında bugün 'den haber var! 16 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert

bugün canlı yayında hakkında yeni gelişmeleri izleyiciyle paylaşacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Elif Öğetmen'in hikayesini tüm Türkiye yakından takip etmişti. 2. bebeğini dünyaya getirirken yaşadığı sağlık problemleri yüzünden hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen, parası için eşinin yanında zorla tutuluyordu. Müge Anlı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Elif öğretmen eşi Zafer Bey'in yanından alınmış ve annesi Nedret Hanım'a verilmişti.16 Ocak ında Elif Öğretmen hakkında yeni gelişmeler yaşanacak...

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