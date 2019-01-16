Müge Anlı bugün canlı yayında Elif Öğretmen hakkında yeni gelişmeleri izleyiciyle paylaşacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Elif Öğetmen'in hikayesini tüm Türkiye yakından takip etmişti. 2. bebeğini dünyaya getirirken yaşadığı sağlık problemleri yüzünden hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen, parası için eşinin yanında zorla tutuluyordu. Müge Anlı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Elif öğretmen eşi Zafer Bey'in yanından alınmış ve annesi Nedret Hanım'a verilmişti.16 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen hakkında yeni gelişmeler yaşanacak...
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