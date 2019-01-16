Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Atv'de Sen Anlat Karadeniz fırtınası esmeye devame diyor. Yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmeyen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı izleyicinin gündeminde. Peki, Sen Anlat Karadeniz fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz bu akşam va mı? Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm ne zaman yaıynlanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü hakkında merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ 37. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz'in 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi yılbaşı nedeniyle ekranlara kısa bir ara verdi. 3 haftalık aranın ardından Sen Anlat Karadeniz'in 37. bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması, yeni bölümün ise 23 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak?

Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?