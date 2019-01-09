Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi bugün Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Körfez başsavcılığı cinayet suçlamasıyla Palu ailesi fertleri hakkında gözaltı kararı verdi. Canlı yayında Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili gözaltı işlemi uygulanıyor.

Savcılığın talimatı şuan Palu ailesine tebliğ ediliyor ve herhangi bir suç unsuru var mı diye polis ekipleri tarafından evde arama yapılıyor.

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