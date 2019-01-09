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  • 09.01.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 11:31

si, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından canlı yayınında gözaltına alındı!

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen si canlı yayınında gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin 'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yapıyor. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Aile üyelerine gözaltı yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin konuştuğu si bugün canlı yayınında gözaltına alındı. Körfez başsavcılığı cinayet suçlamasıyla Palu ailesi fertleri hakkında gözaltı kararı verdi. Canlı yayında Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili gözaltı işlemi uygulanıyor.

Savcılığın talimatı şuan Palu ailesine tebliğ ediliyor ve herhangi bir suç unsuru var mı diye polis ekipleri tarafından evde arama yapılıyor.

PALU AİLESİ HAKKINDA YAŞANAN TÜM GELİŞMELER İÇİN ALTTA YER ALAN FOTOĞRAFA TIKLAYIN...

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