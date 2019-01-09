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  • 09.01.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 16:03

bugün var mı? yayınlanacak?

Atv'de rüzgarı esmeye devam ediyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizini yakın takipçileri, yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken bir yandan da yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, ? ?

Sen Anlat Karadeniz bugün var mı?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Atv'de ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ekrana verilen ara nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin yeni fragmanının çıkmaması izleyicide merak yarattı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bugün var mı? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz dizisi bugün ekranlarda olmayacak. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Aslantepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi isimlerin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü 23 Ocak Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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