Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Atv'de ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ekrana verilen ara nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin yeni fragmanının çıkmaması izleyicide merak yarattı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bugün var mı? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz dizisi bugün ekranlarda olmayacak. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Aslantepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi isimlerin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü 23 Ocak Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.