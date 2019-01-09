Müge Anlı, Tuncer Ustael olayının sırını çözdü! Müge Anlı'da bugün Meryem Tahnal'ın dilekçesi ortaya çıktı 9 Ocak
Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael'in bütün foyası meydana çıktı. Dünyanın konuştuğu Palu ailesi hikayesinin ana karakterini Tuncer Ustael hakkındaki gerçeği Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkardı. Meryem Tahnal ölmeden önce Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahnal ailesi hakkında şikayette bulundu. Müge Anlı'nın şüphesine göre bu şikayet, Tuncer Ustael tarafından zorla yaptırıldı. Anlı, şüphesinin doğruluğunu canlı yayında gösterdiği tüm dilekçelerle ispatladı. İşte Müge Anlı'nın gözünden kaçmayan detaylar ve öldürülen Meryem Tahnal'ın dilekçesinde yazanlar...
Müge Anlı Tuncer Ustael olayındaki sırrı çözdü! Meryem Tahnal'ın öldürülmeden önce zorla verdirildiği dilekçe ile diğer dilekçeleri karşılaştırdı ve gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı son bölümde neler oldu merak ediyorsanız işte detaylar...
MÜGE ANLI TUNCER USTAEL OLAYINDAKİ SIRRI ÇÖZDÜ - TIKLA - İZLE
İŞTE ÖLDÜRÜLEN MERYEM TAHNAL'IN DİLEKÇESİNDE YAZILANLAR
''Ölen kocamla organ mafyası için çalışıyorduk, gariban kişileri elde edip tenha yerlere götürüyorduk. Burada eşim Ahmet, yeğenim Emrah, Uğur, Emel ve teyzem Emine Tahnal, dayım Yusuf organlarını bunların tenha yerlerde alıp; Orhan, Ali, Gamze isimli kişilere satıyordu.
"BENİM YANIMDA BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜLER"
Hatta benim yanımda bir kişi öldürdüler, organlarını alıp cesetini çöp konteynerine attılar. Ben ailemin yanındayken bana gelip uyuşturucu haplar, cinsel haplar, birtakım iğneler veriyorlardı. Kendim kullanmamı ve aileme de kullandırmamı istiyorlardı. Ben de geceleri iğneyle; kardeşim İsa, Fatih annem ile kız kardeşim Melek'e bunları yapıyordum. Yemeklerine de uyuşturucu haplar koyuyordum. Bunları yapmamı yukarıdaki kişiler istiyordu. (Yani Tahnalı Ailesi)''