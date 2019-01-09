Müge Anlı, Tuncer Ustael olayının sırını çözdü! Müge Anlı'da bugün Meryem Tahnal'ın dilekçesi ortaya çıktı 9 Ocak

"BENİM YANIMDA BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜLER"

Hatta benim yanımda bir kişi öldürdüler, organlarını alıp cesetini çöp konteynerine attılar. Ben ailemin yanındayken bana gelip uyuşturucu haplar, cinsel haplar, birtakım iğneler veriyorlardı. Kendim kullanmamı ve aileme de kullandırmamı istiyorlardı. Ben de geceleri iğneyle; kardeşim İsa, Fatih annem ile kız kardeşim Melek'e bunları yapıyordum. Yemeklerine de uyuşturucu haplar koyuyordum. Bunları yapmamı yukarıdaki kişiler istiyordu. (Yani Tahnalı Ailesi)''