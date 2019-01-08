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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 10:20

canlı yayınında Palu ailesi hakkındaki korkunç iddiaların sahibi Perihan Hanım neler anlatacak? 8 Ocak

canlı yayınında Meryem Tahnal'ın cesedine dair bir iz aranmaya devam ediyor. Dün yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınında mevkiinde kazılan bölgeden çıkan kemikler, stüdyoda heyecanlı anlara sebep olurken; Palu ailesinde hiçbir tepki yoktu. Yayından sonra neler yaşandı? Peki, bugün Tütünçiftlik mevkiinde başka gelişmeler yaşanacak mı? Palu ailesinin evi hakkında 'korku evi gibiydi' diyen Perihan Hanım, bugün ında neler anlatacak? Palu ailesi hakkında tüm gelişmeler 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınında...

'da bugün Tuncer Ustael hakkında korkunç iddialar devam ediyor. Dün ile Tatlı Sert canlı yayınından sonra stüdyoda neler yaşandı? mevkiindeki kazılardan ortaya çıkan kemikler fotoğaflandı ve delil olarak emniyete gitti. Adli Tıp Kurumu'ndan kimlik tespiti sonucu çıktı mı? Bugün Müge aAnlı canlı yayınına gelecek olan Perihan Hanım Tuncer Bey hakkında neler anlatacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı için, 8 Ocak ı izleyin...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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