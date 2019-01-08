Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael hakkında korkunç iddialar devam ediyor. Dün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından sonra stüdyoda neler yaşandı? Kocaeli Tütünçiftlik mevkiindeki kazılardan ortaya çıkan kemikler fotoğaflandı ve delil olarak emniyete gitti. Adli Tıp Kurumu'ndan kimlik tespiti sonucu çıktı mı? Bugün Müge aAnlı canlı yayınına gelecek olan Perihan Hanım Tuncer Bey hakkında neler anlatacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı için, 8 Ocak Müge Anlı canlı yayını izleyin...

ATV CANLI YAYIN