Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmeyen Çukur'un 49. bölümünün bugünde yayınlanmayacak olması 'Çukur neden yok' sorularını beraberinde getirdi. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'un yeni bölümü bugün de ekranlarda olmayacak. 49. bölümüyle izleyiciyle buluşacak Çukur'un yeni bölümü 21 Ocak'ta ekranlara gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy'a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy'dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy'u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun'a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy'un boğazını kesiyor.

Akşın'ı her şeyden çok özleyen Celasun, Sena'nın yanına görmeye gitse de kendisini kötü bir sürpriz bekliyor. Akşın'ın haline şaşıran Celasun, boşanmak istediğini duyunca iyice şaşırıyor. Yüzündeki yarayı gösteren Akşın, yüzünden geçen kurşunun annesini ve kardeşini de aldığını söylüyor. Akışın'ı bu durumdan uzaklaştırmak isteyen Celasun gözyaşlarını içinde başka şeyler yapmak istese de dayanamayıp salondan gidiyor.

Cumali, kapısının önüne bırakılan süt ile geçmişe dönüyor ve çocukluğunu hatırlıyor. Cumali kafasını kaldırdığında karşısında Selim'i bulunca önce şaşırıyor ardından Selim'e sarılarak hasret gideriyor. Selim'i eve alan Cumali, kapıyı kapamadan önce yerdeki sopayı da eline alıyor. Selim'in geri döndüğünü gören Yamaç, Salih'ten şimdilik eve onunla gelmemesini söyleyerek, Cumali'nin Selim'e zarar vereceğini düşünüp eve koşuyor. Yamaç, Selim'den öfkesini çıkarmaya çalışan Cumali'yi zorda olsa tutuyor.

Ersoy'un dedikleri yüzünden kafası karışan Mahsun, Çeto'dan şüphe duymaya başlıyor. İnsanın ölürken dürüstleşeceğini söyleyen Mahsun, bir bahane uydurup hastaneye gitmeye hazırlanıyor. Mahsun'un hastaneye gideceğini önceden tahmin eden Çeto, Lal'den hastanede hazırlıklı olmasını istiyor. Karakuzuların tüm cesetlerini morgdan çıkaran Lal sayesinde Mahsun morgdan eli boş dönüyor.

Planı yapan Koçovalı kardeşlere ise destek Kemal'den geliyor. Abisinin dolu gelmesini söylemesi üzerine bir araba dolusu silahla gelen Kemal, Cumali'nin yüzünü güldürüyor. Silahları görünce keyfi yerine gelen Cumali, ne yapacaklarını soruyor.

İmalathaneye giden Vartolu, Çeto'nun istediği tüm malları hazırlamış bir şekilde bekliyor. Mekâna gelen Çeto, Vartolu'yu tebrik edip, Saadet'i sabah vereceğini söylüyor. Duyduğu karşısında sinirlenen Vartolu, Saadet'i almadan malı vermeyeceğini söylese de silahlar ona çevrilince Çeto'dan hesap soruyor. İşini güvene almak isteyen Çeto ise Vartolu'ya kendisini bir gece misafir edeceğini söylüyor.

Vartolu'dan istediğini alan Çeto, malları da alıp söz verdiği yere gidiyor. Karşılarında bir ordu adamı gören Mahsun korksa da Çeto onu sakinleştiriyor. Kendilerine yapılan davranışı çocukça bulduğunu söyleyen Çeto, parayı gördükten sonra malı teslim ediyor. Çeto'ya bu alışverişin büyük bir sürprizi oluyor ve bu sürpriz yüzünden çatışmaya giriyor.

Çatışmadan eve dönen Mahsun ve Çeto'yu daha da kötü bir sürpriz bekliyor. Kardeşlerinin öldüğünü gören Mahsun, Çeto'ya kendisini dinlemediğinden çıkışınca ikili arasında kavga başlıyor. Sokakta kaldıklarını söyleyen Mahsun bu durumdan Çeto'yu sorumlu tutuyor. Çeto ise daha işinin bitmediğini söyleyip direksiyonun başına geçiyor.

Planı yapan Koçovalı kardeşler Karakuzuların peşlerine takılıyor. Çeto ve Mahsun'u takip eden Celasun, Saadet'i takip eden ise Aliço oluyor. Celasun, Vartolu ve Medet'i kurtarmaya çalışırken Karakuzular'a yakalanıyor.

Planlarının ilk evresini tamamlayan Koçovalılar bu sefer Çeto ve Mahsun'un buluşmasına özel hazırlayacakları sürpriz üstünde çalışıyor. Varillerin içine küçük bombalar koyan Yamaç, Karakuzuların köşeye sıkışmasına neden oluyor. Bombaları patlattıktan sonra müziği son ses açan Yamaç, keyifle olanları izliyor. Keskin nişancı tüfeğinin başına geçen Kemal ise Çeto ile pazarlık yapan adamı indiriyor.

Saklanmak için Vartolu'nun eski evini seçen Çeto'ya Mahsun'un tepkisi büyük oluyor. Vartolu'nun eski evine gelen ikili kardeşlerinin ölüleri ile karşılaşınca şaşırıyorlar. Lal'in öldüğünü gören Mahsun yanına Çeto'yu çağıryor. Çeto, gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan kala kalıyor.

Labratuvarın içinde sıkışıp kalan Vartolu öfkesini daha fazla tutamayıp kapıyı tekmeliyor ama tekmesi silah seslerini duyması ile kesiyor. Kapı açılır açılmaz karşısında Meke'yi gören Vartolu şaşırsa da Aliço'dan aldığı haber ile eline silahı alıp koşmaya başlıyor. Selim'e de bir silah veren Vartolu, hiç zaman kaybetmeden evin yolunu tutuyor. Evdeki herkesi tek tek indiren Vartolu'nun karşısına kucağındaki bebeğe silahı dayamış şekilde Lal çıkıyor. Vartolu, çocuğuna bir şey olmaması için silahlarını indiriyor. Selim, Vartolu'yu vurmaya hazırlanan Lal'i vurarak hem Vartolu'nun Hem de bebeğin hayatını kurtarıyor.

Arabada Saadet ve bebeği ile seyahat eden Vartolu, Saadet ile çocukluk günlerine ve ilk karşılaştıkları zamana dönüyor. Bebeği ve sevdiği yanında olduğu için dünyanın en mutlu insanı olan Vartolu, Koçovalıların aile buluşmasına gelen son kişi oluyor. Saadet'i ve torununu karşısında gören İdris'in gözleri gülüyor.

Mezarlığa gelen Cumali ve Vartolu, ailelerini anıyor. Kardeşinin ölümünü sindiremeyen Cumali ise Vartolu'ya kozlarını paylaşmayı teklif ediyor. Vartolu teklifi Kabul edince ikili hazırlanmaya başlıyor. Ceplerinden bıçaklarını çıkaran ikili, mücadeleye başlıyor.

Çukur'da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilse de Çukur'a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulduğunu düşenen Çeto ikna turlarına başlıyor. Gelen mesajın üstünde ormana buluşmaya giden Yamaç'ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç, bir şeylerin ters gittiğini anlıyor ve hiç beklemediği anda kurşun yiyor. Sadece neden diye sorabiliyor. İkinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor.