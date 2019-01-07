Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael, Havva Palu, İsa Palu ve Emine Ustael hakkında son durum ne olacak? İşte Türkiye'nin merak ettiği soru... 7 ocak Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Peki, Tuncer Ustael'in Müge Anlı ekibine gösterdiği yerden Meryem Tahnal'a ait herhangi bir ize rastlandı mı? Müge Anlı ekibini ve polis ekiplerini gören bir izleyicinin mezar olduğunu işaret ettiği yerde başlatılan kazı çalışmalarında, Meryem Tahnal'a ait kemikler mi bulundu? Palu ailesi hakkında merak edilen tüm sorulan cevabı için, 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyin...

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