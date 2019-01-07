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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 09:59

canlı yayınında hakkında son durum! Kazı çalışmalarında kemikler çıktı mı? 7 Ocak

'daki Palu ailesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Atv'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'te cesetleri araştırılan Meryem ve Melike Tahnal hakkındaki son durum herkes tarafından merak ediliyor. Tuncer Usael'in Müge Anlı ekibine gösterdiği bölgede 'ın kemiklerine ulaşıldı mı? Anlatılan her şeyi İsa ve Tuncer Palu mu yaptı? Palu ailesi hakkındaki sır perdesi 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında aralanmaya devam ediyor...

Müge Anlı canlı izle

'da bugün , Havva Palu, İsa Palu ve Emine Ustael hakkında son durum ne olacak? İşte Türkiye'nin merak ettiği soru... 7 ocak canlı yayınında Tuncer Ustael hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Peki, Tuncer Ustael'in Müge Anlı ekibine gösterdiği yerden 'a ait herhangi bir ize rastlandı mı? Müge Anlı ekibini ve polis ekiplerini gören bir izleyicinin mezar olduğunu işaret ettiği yerde başlatılan kazı çalışmalarında, Meryem Tahnal'a ait kemikler mi bulundu? Palu ailesi hakkında merak edilen tüm sorulan cevabı için, 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyin...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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