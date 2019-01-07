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  • 07.01.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 16:01

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Dizilerin yeni bölümleri takipçileri tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz hafta TRT 1'de yayınlanan diziler hariç diğer tüm dizilerin yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, ? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok?

Dizilerin yeni bölümleri için bekleyiş sürüyor. Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizilerin yeni bölümünden tüyoları gösteren fragmanları izlemek isteyen izleyiciler arayışlarını sürdürüyor. Öte yendan dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu. Peki, dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 dizileri haricinde tüm dizilerin ekranlarda yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle dizilere ara verildi. Ancak önceki senelerde dizilere 1 hafta ara verilirken bu sene 3 hafta ara verildi. Buna göre tüm dizilerin yeni bölümleri 21 Ocak'tan itibaren yayınlanmaya başlayacak.

HAFTALIK DİZİ PROGRAMI

PAZARTESİ

Çukur
Söz
Vuslat
Yasak Elma

SALI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kadın

ÇARŞAMBA

Sen Anlat Karadeniz
Çocuklar Duymasın
Diriliş Ertuğrul
Jet Sosyete

PERŞEMBE

Bir Zamanlar Çukurova
Avlu
Bizim Hikaye
Çarpışma
Mehmetçik 'Kutlu Zafer'
Muhteşem İkili

CUMA

Arka Sokaklar
Gülperi
İstanbullu Gelin
Kızım
Payitaht

CUMARTESİ

Erkenci Kuş
İkizler Memo-Can
Kalk Gidelim

PAZAR

Bir Litre Gözyaşı
Elimi Bırakma
Savaşçı

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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