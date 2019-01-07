Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok?

Dizilerin yeni bölümleri için bekleyiş sürüyor. Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizilerin yeni bölümünden tüyoları gösteren fragmanları izlemek isteyen izleyiciler arayışlarını sürdürüyor. Öte yendan dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu. Peki, dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 dizileri haricinde tüm dizilerin ekranlarda yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle dizilere ara verildi. Ancak önceki senelerde dizilere 1 hafta ara verilirken bu sene 3 hafta ara verildi. Buna göre tüm dizilerin yeni bölümleri 21 Ocak'tan itibaren yayınlanmaya başlayacak.

HAFTALIK DİZİ PROGRAMI

PAZARTESİ

Çukur

Söz

Vuslat

Yasak Elma

SALI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Kadın

ÇARŞAMBA

Sen Anlat Karadeniz

Çocuklar Duymasın

Diriliş Ertuğrul

Jet Sosyete

PERŞEMBE

Bir Zamanlar Çukurova

Avlu

Bizim Hikaye

Çarpışma

Mehmetçik 'Kutlu Zafer'

Muhteşem İkili

CUMA

Arka Sokaklar

Gülperi

İstanbullu Gelin

Kızım

Payitaht

CUMARTESİ

Erkenci Kuş

İkizler Memo-Can

Kalk Gidelim

PAZAR

Bir Litre Gözyaşı

Elimi Bırakma

Savaşçı