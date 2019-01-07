Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok?

Dizilerin yeni bölümleri için bekleyiş sürüyor. Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizilerin yeni bölümünden tüyoları gösteren fragmanları izlemek isteyen izleyiciler arayışlarını sürdürüyor. Öte yendan dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu. Peki, dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1 dizileri haricinde tüm dizilerin ekranlarda yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle dizilere ara verildi. Ancak önceki senelerde dizilere 1 hafta ara verilirken bu sene 3 hafta ara verildi. Buna göre tüm dizilerin yeni bölümleri 21 Ocak'tan itibaren yayınlanmaya başlayacak.
HAFTALIK DİZİ PROGRAMI
PAZARTESİ
Çukur
Söz
Vuslat
Yasak Elma
SALI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kadın
ÇARŞAMBA
Sen Anlat Karadeniz
Çocuklar Duymasın
Diriliş Ertuğrul
Jet Sosyete
PERŞEMBE
Bir Zamanlar Çukurova
Avlu
Bizim Hikaye
Çarpışma
Mehmetçik 'Kutlu Zafer'
Muhteşem İkili
CUMA
Arka Sokaklar
Gülperi
İstanbullu Gelin
Kızım
Payitaht
CUMARTESİ
Erkenci Kuş
İkizler Memo-Can
Kalk Gidelim
PAZAR
Bir Litre Gözyaşı
Elimi Bırakma
Savaşçı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.