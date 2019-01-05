Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman? Star TV'de yayınlanan başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş'un son bölümünde Can, gözaltına alındı. Son bölümü seyreden vatandaşlar yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...

ERKENCİ KUŞ 27. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren Erkenci Kuş dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünün 26 Ocak Cumartesi günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 26. randevusuna çıkan Erkenci Kuş'un bu bölümünde olaylar şöyle gelişti: Can, Fabbri'nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can'ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri'ye kokusunu verir.

İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin'e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can'ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?