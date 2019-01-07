Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'in evinde neler çıktı? 7 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin sattığı ev sahibi konuştu. Ev sahibinin anlattıklarına göre Tuncer Usatel'in evinde bidon bidon sirke ve ispirto vardı. Ev sahibi Tuncer Ustael hakkında başka neler anlattı? 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınına bağlanan İş Makinesi Operatörü Binali Aslan, Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde 5 yıl önce şehir düzenlemesi için yapılan kazı çalışmalarından kemik çıktığını belirtti. İşte 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında ortaya çıkan dehşet verici detaylar...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 12:20:15 Güncelleme: 13:16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





