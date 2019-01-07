Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'in evinde neler çıktı? 7 Ocak
Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin sattığı ev sahibi konuştu. Ev sahibinin anlattıklarına göre Tuncer Usatel'in evinde bidon bidon sirke ve ispirto vardı. Ev sahibi Tuncer Ustael hakkında başka neler anlattı? 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınına bağlanan İş Makinesi Operatörü Binali Aslan, Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde 5 yıl önce şehir düzenlemesi için yapılan kazı çalışmalarından kemik çıktığını belirtti. İşte 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında ortaya çıkan dehşet verici detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesi hakkında şok eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. 7 Ocak Müge Anlı yayınına bağlanan İş Makinesi Operatörü Binali Aslan'ın anlattıkları herkesi şok etti.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA PALU AİLESİNİN EVİNDE OLANLAR - TIKLA - İZLE
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Binali Aslan, 5 yıl önce o bölgede çevre düzenlemesi yapıldığını ve kazılardan kemik çıkardıklarını belirtti. Çıkan kemiklerin insan kemikleri olabileceği akıllarına gelmedikleri için üzerinde durmadıklarını belirten Binali Bey, şuanda bölgede yapılan kazı çalışmasından bir şey çıkacağını düşünmediğini belirtti.