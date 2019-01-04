Esra Erol'da Meltem'in sessiz çığlığı nihayet mutlu sonla bitti. Velayeti anne Meltem İlkar'da olan 4 yaşındaki Ece, 1 yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılmıştı. Tam 3 kez icra yoluyla kızına kavuşmak isteyen Meltem, tüm denemelerinde maalesef olumsuz sonuç aldı.

KIZINA 1 YIL SONRA ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA KAVUŞTU- TIKLA