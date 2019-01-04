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  • 04.01.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 13:09

'da canlı yayınında bir ilk daha! 1 yıl önce babası tarafından kaçırılan Ece canlı yayında kurtarıldı...

'da 1 yılın sonunda büyük kavuşma yaşandı. Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da da yine bir ilk yaşandı. 1 yıl önce babası tarafından kaçırılan küçük Ece bulundu ve annesi 'a teslim edildi. Ancak kolluk kuvvetleri ile Esra Erol ekibinin Ece'yi almaya gittiğinde karşılaştığı manzara içler acısıydı. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan o anlar...

Esra Erol'da canlı yayınında göz yaşları sel oldu!

Esra Erol'da Meltem'in sessiz çığlığı nihayet mutlu sonla bitti. Velayeti anne Meltem İlkar'da olan 4 yaşındaki Ece, 1 yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılmıştı. Tam 3 kez icra yoluyla kızına kavuşmak isteyen Meltem, tüm denemelerinde maalesef olumsuz sonuç aldı.

KIZINA 1 YIL SONRA ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA KAVUŞTU- TIKLA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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