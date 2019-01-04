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  • 04.01.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 10:36

ile Tatlı Sert izleyicisinin gösterdiği mezar yeri kazılıyor! Gerçekler ında ortaya çıkıyor! 4 Ocak

canlı yayınında Kocaeli Emniyet Ekipleri tarafından kazı çalışmaları başlatıldı. Kocaeli’nde 2008 yılında kaybolan ve küçük kızı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’nın programına konuk olan Meryem Tahnal’ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada; “Meryem’i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler” dedi. Ardından Müge Anlı’ya yer gösterdi. Müge Anlı’daki bu itirafı ihbar kabul eden , vakti kaybetmeden harekete geçti. Tütünçiftliği sahiline kadavra köpekleri ve iş makinaları getirildi. Dün ını izleyen bölge civarında oturan vatandaşın "Burada mezar vardı" dediği yer kazılıyor. İşte 4 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

canlı yayınında 10 yıldır kayıp olan ve kızına ait bir iz aranıyor. Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in ında yaptığı açıklama üzerine hareket eden polis ekipleri bölgede kazı çalışmalarına başladı. Meryem Tahnal bulunabilecek mi? Soruların cevabını öğrenmek için Müge Anlı canlı izleyin...

ATV CANLI YAYIN

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