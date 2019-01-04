Müge Anlı canlı yayınında 10 yıldır kayıp olan Meryem Tahnal ve kızına ait bir iz aranıyor. Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklama üzerine hareket eden polis ekipleri bölgede kazı çalışmalarına başladı. Meryem Tahnal bulunabilecek mi? Soruların cevabını öğrenmek için Müge Anlı canlı izleyin...

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