Arka Sokaklar 502. yeni bölüm ne zaman? Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde, Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber oldu. Aylin ise tek başına harekete geçti. Peki, Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR 502. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı dolayısıyla ekranlara ara veren dizinin yeni bölümünün 25 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının ise önümüzdeki günlerde yayınlanması tahminler arasında.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar. Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar.

Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister. Rıza Baba mecbur kalır ve görevi Aylin'e verir. Takas vapurda gerçekleşecektir; fakat, ekibin müdahale edemediği bir olay gerçekleşir. Şebekenin adamı ile Aylin, boğazın serin sularına atlar. Çete ekibi saf dışı edebilmek için böyle bir harekette bulunur. Aylin, şebekenin adamları ile patronun buluşma alanına giderken büyük bir sorun yaşanır.

Mesut, Özel Harekat zamanlarından tanıdığı Ekrem ile bir dava yüzünden karşı karşıya kalır. Bir banka soygununa karışan eski bir istihbaratçı herkesi açık edecek listeye ulaşmıştır. Özel Harekatçıların tüm bilgilerinin olduğu bu listenin terör örgütlerine satılacağını öğrenen Mesut, Ekrem ile birlikte hareket eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ekrem, Mesut'un kellesini isteyen bir şebekenin çalışanıdır. Mesut'un hayatı tehlikededir...