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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:18

canlı yayınında taraflar ilk kez karşı karşıya gelecek! Meryem ve düğümü çözülecek mi? 3 Ocak

canlı yayınında birbirini suçlayan aile ilk kez karşı karşıya gelecek. Atv'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'te bugün tüm gerçekler konuşulacak. Melike ve Meryem Tahnal'ın esrarengiz kaybıyla ilgili düğüm çözülecek mi? bugün iddiasına göre Meryem ve Melike'nin öldürüp gömüldüğü yeri gösterecek. Herkesin birbirini suçladığı ailede gizlenen ne? Tüm cevaplar canlı yayınında...

3 Ocak canlı yayınında ile Emine Tahnal her şeyi anlatacak. Annenin kardeşleri, dedenin damadı, damadın herkesi suçladığı akılalmaz olaylar zincirinde gerçek ne? , canlı yayında elindeki belgeleri açıklayacak. Meryem ve 'a ne oldu? Tuncer Ustael'in anne - kızın gömüldüğünü iddia ettiği yer doğru mu? Tüm soruların cevabı canlı yayınında...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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