3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael ile Emine Tahnal her şeyi anlatacak. Annenin kardeşleri, dedenin damadı, damadın herkesi suçladığı akılalmaz olaylar zincirinde gerçek ne? Müge Anlı, canlı yayında elindeki belgeleri açıklayacak. Meryem ve Melike Tahnal'a ne oldu? Tuncer Ustael'in anne - kızın gömüldüğünü iddia ettiği yer doğru mu? Tüm soruların cevabı 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında...

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