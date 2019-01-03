3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael ile Emine Tahnal her şeyi anlatacak. Annenin kardeşleri, dedenin damadı, damadın herkesi suçladığı akılalmaz olaylar zincirinde gerçek ne? Müge Anlı, canlı yayında elindeki belgeleri açıklayacak. Meryem ve Melike Tahnal'a ne oldu? Tuncer Ustael'in anne - kızın gömüldüğünü iddia ettiği yer doğru mu? Tüm soruların cevabı 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında...
ATV CANLI YAYIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.