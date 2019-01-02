Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sen Anlat Karadeniz'in geçtiğimiz hafta yayınlanan 36. bölümünde, utuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçlamıştı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşancağı merakla beklenirken fragmanın yayınlanmaması yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Sen Anlat Karadeniz neden yok? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN YOK?

Atv'de Sen Anlat Karadeniz rüzgarı esmeye devam ediyor. Yılbaşı nedeniyle Sen Anlat Karadeniz'in yeni böümü bugün ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.