İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 69. bölüm ne zaman?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İstanbullu Gelin'in geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, onakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem'in Adem'le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kaldı. Peki, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin, yeni yıl nedeniyle bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 68. randevusuna çıkan İstanbullu Gelin'in son bölümünde olaylar şöyle gelişti: Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret'in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma'nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar.

Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem'in Adem'le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.