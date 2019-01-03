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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 14:17

canlı yayınında sır perdesi aralanıyor! 'in gösterdiği yere kadavra köpekler geldi! 3 Ocak

canlı yayınında Meryem kızı 'ın cesetlerinin nerede olduğu araştırılıyor. Tam 10 yıldır, onlarca iddianın ortaya atıldığı sır perdesi ’da aralanıyor… Müge Anlı hakkında elde ettiği kan donduran bilgileri canlı yayında açıkladı. Edindiği bilgiler karşısında sinirleri bozulan Müge Anlı'ya izleyicilerden destek geldi. Peş peşe gelen ihbarlar sonucunda Tuncer Ustael'in 3 çocuğa yaptıkları ortaya çıktı. Tuncer Ustael, 'dan Meryem ve Melike'yi gömdükleri yeri duyduğunu iddia etmişti. Ustael, Müge Anlı ekibine yılbaşı günü anne - kızın cesetlerinin olduğu yeri gösterdi. Bu sırada 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında şok eden başka gelişmeler daha yaşandı. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten anlar...

MÜGE ANLI KAN DONDURAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI!

Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı. Tuncer Ustael hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken, aAnne - kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli Emniyet Ekipleri, kadavra köpek Melo ile arama başlattı. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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