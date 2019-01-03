MÜGE ANLI KAN DONDURAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI!

Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı. Tuncer Ustael hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken, aAnne - kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli Emniyet Ekipleri, kadavra köpek Melo ile arama başlattı. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...