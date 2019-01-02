Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında korkunç idialar ortaya atılmaya devam ediyor. Tuncer Ustael, Meryem ve Melike Tanhan'ın esrarengiz kaybıyla ilgili şok eden iddialarda bulunacak. Ustael'e göre; Meryem, Melike ve daha bir sürü kişi cinayete kurban gitti. Müge Anlı canlı yayınında damat Tuncer Ustael'in Palu ailesi hakkında anlattıklarını öğrenmek için, 2 Ocak Müge Anlı canlı izleyin...

ATV CANLI YAYIN