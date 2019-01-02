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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 10:22

canlı yayınında dede 'tan itiraf çağrısı! i hakkında şok gelişmeler... 2 Ocak

canlı yayınında aranan ve kızı 'ın esrarengiz kaybıyla ilgili ilginç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Herkesin birbirini suçladığı olayda , 'nun Meryem Tanhan'ın gömüldüğü yeri yanlış gösterdiğini ileri sürdü. Tuncer Ustael'e göre Meryem Tanhan nereye gömüldü? Bu sırada dede Havva Talu'ya gerçekleri anlatmasını söyledi. Tuncer Ustael'e göre, öldürülen anne kız hakkında canlı yayınında neler konuşulacak? İşte 2 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

canlı yayınında Palu ailesi hakkında korkunç idialar ortaya atılmaya devam ediyor. , Meryem ve 'ın esrarengiz kaybıyla ilgili şok eden iddialarda bulunacak. Ustael'e göre; Meryem, Melike ve daha bir sürü kişi e kurban gitti. Müge Anlı canlı yayınında damat Tuncer Ustael'in Palu ailesi hakkında anlattıklarını öğrenmek için, canlı izleyin...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında dede Mehmet Şipşak'tan itiraf çağrısı! Meryem Tanhan cinayeti hakkında şok gelişmeler... 2 Ocak
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