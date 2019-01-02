Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

2 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortalık iyice karıştı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Meryem ve Melike Tanhan'ın esrarengiz kaybıyla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı.

2 OCAK MÜGE ANLI CANLI YAYININDA YAŞANANLAR - TIKLA - İZLE