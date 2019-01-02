Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Tuncer ve Emine Ustael ile Havva Palu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Atv'nin başarılı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Meryem ve Melike Tahnal'ın kaybıyla ilgili herkes birbirini suçlamaya devam etti. Cinayet, gasp, tehdit, yağma ve istismar iddiaları her geçen gün artıyor. 2Ocak Müge Anlı canlı yayınına telefonla ağlanan 3 kişinin anlattıkları, olayın içinde Tuncer Ustael'in parmağının olduğunu işaret etse de, Havva Palu'nun sakladığı bir gerçek kafaları karıştırdı. İşte 2 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 13:46:51 Güncelleme: 14:48:46
Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

2 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortalık iyice karıştı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Meryem ve Melike Tanhan'ın esrarengiz kaybıyla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı.

2 OCAK MÜGE ANLI CANLI YAYININDA YAŞANANLAR - TIKLA - İZLE

Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Tuncer Ustael'in karısı Emine Ustael, dayısını ve teyzesini cinayetle suçladı.

Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Emine Ustael'in suçladığı Emine Tahnal 2 Ocak Müge Anlı canlı yayınına bağlandı...

Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

"MASUMUN CANINA KIYDINIZ"

Emine Tahnal Tuncer ve Emine Ustael'e, "3 masumun canına kıydınız, şimdi suçlu arıyorsunuz" deyince stüdyo buz kesti.

Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Dede Mehmet Şipşak ile Emine Tahnal'ın sözleri akıllara, "Emine ve Tuncer Ustael'in hedef mi şaşırtıyor?" sorularını getirdi.

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