Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon yayın tarihi belli mi

İlk sezonuyla ilgiyi üzerine çeken Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON (YENİ SEZON) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in ilk Türkiye özel yapımı dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. N. İpek Gökdel'in 2016 yılında yazdığı Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitaplarından uyarlanan Hakan: Muhafız'ın hikayesi Binnur Karaevli tarafından anlatılıyor. İlk sezonda Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul'u korumakla yükümlü olduğunu öğrenmiş. Gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde ise bir süre kendine gelememiş. Ardından yaşadığı bu şehir, Ölümsüzler'in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorunda kalır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmeye çalışır. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirmeye çalıştığı bir mücadeleyi izlemiştik. Dizinin 2. sezonu ise 2019 yılı içerisinde yaz ayları veya sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.

Dizinin yönetmenlik koltuğunda Can Evrenol, Gönenç Uyanık ve Umut Aral otururken yapımcılığında ise Alex Sutherland ve Onur Güvenatam bulunuyor.