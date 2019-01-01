Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 122. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölümü yeni yıl nedeniyle bugün yayınlanmayacak. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçilerilye 121. randevusuna çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu bölümünde, Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır.

Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.