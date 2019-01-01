Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.01.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 13:14

Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde 'a sorulan soru geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde kendi dallarında Türki'yenin en başarılı ları ağırlandı. Dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde, milli tenişçi 'a sorulan bir soru geceye damga vurdu. Bu soruyla izleyicilere adeta yüzyıllık tarih dersi verildi. İşte programına damga vuran o soru...

Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok para kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümü dün akşam Atv ekranlardaydı. Kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularını ağırlayan program yılbaşı akşamına damga vurdu. Milli tenişçi Çağla Büyükakçay'a sorulan soru, çoktan yeni yılın en çok konuşulanları arasına girdi.İşte, Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde Çağla Büyükakçay'a sorulan anlamlı soru...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriKim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde Çağla Büyükakçay'a sorulan soru geceye damga vurdu!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar