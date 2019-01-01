Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok para kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümü dün akşam Atv ekranlardaydı. Kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularını ağırlayan program yılbaşı akşamına damga vurdu. Milli tenişçi Çağla Büyükakçay'a sorulan soru, çoktan yeni yılın en çok konuşulanları arasına girdi.İşte, Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde Çağla Büyükakçay'a sorulan anlamlı soru...