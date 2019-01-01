Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölüm soru ve cevapları
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümü ile atv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları olan Sümeyye Boyacı, Çağla Büyükakçay, Yasemin Adar ve Sabriye Şengül'ü ağırlayan Kim Milyoner Olmak İster'in 798. yılbaşı özel bölümü soru ve cevapları takvim.com.tr'de...
1 Ocak 2019 Salı, 04:53:26 Güncelleme: 04:58:32
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