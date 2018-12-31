Çukur dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde Ersoy ölmüş, Koçovalılar Çukur'u basmış aile bir araya gelmişti. Son bölümün final sahnesinde ise Yamaç, Ersoy adına atılan mesaj ile evden çıkmış Ersoy'u beklerken bilinmyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Peki, Yamaç ölecek mi? Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık Show TV yayın akışı ve Çukur'un yeni bölümü ile ilgili detaylar...

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur'un yeni bölümü yılbaşı nedeniyle bu akşam olmayacak. Yeni bölümün 7 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

31 Aralık Show TV yayın akışı;

08 00

Kendine İyi Bak Yeni Bölüm

10 30

Kayıp Efsane

12 45

Yılbaşı Sürprizi Yeni Bölüm

15 00

Zahide Yetiş'le Canlı Yayında

18 45

Show Ana Haber Canlı

20 00

Çocuktan Al Haberi Yılbaşı Özel

21 45

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01 00

Klip Show 2019 Yeni Bölüm

02 00

2018 Amerikan Müzik Ödülleri Tekrar

04 00

Demet Akbağ ile Çok Aramızda Tekra

ÇUKUR 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur'dan çıkmak zorunda kalacaklar. "Koçovalılar, Çukur'u geri mi alıyor" sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur'dan çıksa da Çukur'a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu'ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim'in Cumali'nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur'un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur'daki tüm dengeleri değiştirecek.