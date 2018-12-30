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  • Son Güncelleme: 30.12.2018 12:33

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan oyuncu 'nin hüzünlendiren hayat hikayesi! Berivan Edebali kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan oyuncu 'nin hayat hikayesi, programın sunucusu 'a ve izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 797. son bölümde yaşanan o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm dün akşam yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla 797. bölümüyle Atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan oyuncu Berivan Edebali'nin hayat hikayesi stüdyoda duygu dolu anlara sebep oldu. İşte o anlar...

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