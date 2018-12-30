Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm dün akşam yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla 797. bölümüyle Atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan oyuncu Berivan Edebali'nin hayat hikayesi stüdyoda duygu dolu anlara sebep oldu. İşte o anlar...