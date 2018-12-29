Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.12.2018 10:01
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 11:13

final yaptı! Şahin Tepesi 6. son bölüm tek part izle

final bölümüyle ekranlara geldi. Takipçileriyle 6. ve son kez buluşan Şahin Tepesi'nin final bölümünde, Cem'in Deniz'i kurtarma çabası onun cinayetle ilgili gerçekleri öğrenmesine sebep oldu. Peki, bölümünde neler yaşandı? Şahin Tepesi'nin final bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden son bölüme ulaşabilirler. İşte Şahin Tepesi final bölümü özeti...

Şahin Tepesi final bölümüyle seyircisinin karşısına son kez çıktı. Başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Şahin Tepesi'nin son bölümünde, Tuna'nın Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzak, Efe ve Verdayı'da büyük bir teklikenin eşiğine getirdi. Gizli saklı olan her şey su yüzüne çıktı. İşte Şahin Tepesi final bölümü...

ŞAHİN TEPESİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriŞahin Tepesi final yaptı! Şahin Tepesi 6. son bölüm tek part izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar