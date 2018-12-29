Şahin Tepesi final bölümüyle seyircisinin karşısına son kez çıktı. Başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Şahin Tepesi'nin son bölümünde, Tuna'nın Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzak, Efe ve Verdayı'da büyük bir teklikenin eşiğine getirdi. Gizli saklı olan her şey su yüzüne çıktı. İşte Şahin Tepesi final bölümü...

ŞAHİN TEPESİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?