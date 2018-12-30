Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz set ekibi yaklaşık 3 haftalık bir araya girdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcısı Raci Şaşmaz, Eşkıya dizisi oyuncuları ve set ekibi ile yaptığı görüşmede yeni yılda 3 hafta dizilerinin yayınlanmayacağını duyurdu. Bu da set ekibi ve oyuncular için soğuk ve zorlu sete 3 hafta ara vermek anlamına geliyor.