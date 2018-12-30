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  • 30.12.2018 16:53
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 16:56

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? yeni bölüm var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. son bölüm Atv ekranlarında izleyiciye nefes kesen anlar yaşattı. Normal şartlarda her Pazar akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili 'nun yapımcısı Raci Şaşmaz, dizi oyuncuları ve set ekibine yeni yıl da 3 hafta dizilerinin yayınlanmayacağını duyurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? İşte "Diziler neden yayınlanmıyor?" sorusunun cevabı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz set ekibi yaklaşık 3 haftalık bir araya girdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcısı Raci Şaşmaz, Eşkıya dizisi oyuncuları ve set ekibi ile yaptığı görüşmede yeni yılda 3 hafta dizilerinin yayınlanmayacağını duyurdu. Bu da set ekibi ve oyuncular için soğuk ve zorlu sete 3 hafta ara vermek anlamına geliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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