Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları | Henüz 2. soruda veda etti
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 797. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Yarışmanın henüz başında sorulan ve şıkları A)Alaaddin'nin Sihirli Lambası, B) Denizci Sinbad, C) Ali Baba ve Kırk Haramiler, D) Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler olan soruya yanlış cevap veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. İşte geceye damgasını vuran anlar...
30 Aralık 2018 Pazar, 01:53:41 Güncelleme: 01:59:54
DİĞER GALERİLER