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  • 29.12.2018 00:26

6. son bölümü tek parça yayınlandı | Şahin Tepesi dizisi final bölümü tek parça full izle

’nin final bölümü yayınlandı. Şahin Tepesi’nin 6. son bölümünde gerçekler ortaya çıkıyor. Tuna, Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzakla Efe ve Verda'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirirken sonrasında yaşanacaklar gizli saklı olan her şeyin su yüzüne çıkmasına sebep olacaktır. Şahin Tepesi 6. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.



Şahin Tepesi'nin son bölümünde gerçekler ortaya çıkıyor. Şahin Tepesi'nin 6. son bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Şahin Tepesi'nin final bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ŞAHİN TEPESİ 6. BÖLÜM (FİNAL) TIKLA – İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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