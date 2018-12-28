'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel programına başarılı kadınlar damga vuracak!

SÜMEYYE BOYACI
Cumhuriyet tarihinin yüzme branşında ilk kadın Avrupa şampiyonu olan 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı, yarışmacı koltuğunda oturuyor. Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü dalında altın madalya sahibi Sümeyye, dört yaşından beri resimle de ilgileniyor ve altı yaşında ilk sergisini
açmış. Şu anda dünya şampiyonluğuna hazırlanan Sümeyye, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü"ne bağışlamak istediğini söyledi.
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