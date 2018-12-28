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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 17:37

'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel programına başarılı kadınlar damga vuracak!

’ın sunuculuğunu yaptığı Türkiye’nin en çok izlenen ve dünyanın en çok para kazandıran bilgi yarışması “KİM MİLYONER OLMAK İSTER” yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Kendi dallarında Türkiye’nin en başarılı kadın sporcularını ağırlayacak program yılbaşı akşamına damga vuracak.

SÜMEYYE BOYACI

Cumhuriyet tarihinin yüzme branşında ilk kadın Avrupa şampiyonu olan 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı, yarışmacı koltuğunda oturuyor. Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü dalında altın madalya sahibi Sümeyye, dört yaşından beri resimle de ilgileniyor ve altı yaşında ilk sergisini

açmış. Şu anda dünya şampiyonluğuna hazırlanan Sümeyye, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü"ne bağışlamak istediğini söyledi.

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