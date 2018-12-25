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  • 25.12.2018 09:51

canlı yayınında mutluluğu! Elif Öğretmen annesi 'ın yanında! 25 Aralık

canlı yayınında ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Atv'nin sevilen programı t'te bugün, duygular sel olacak. Elif Öğretmen ikinci çocuğunu dünyaya getirirken yaşadığı aşırı kanama sonucunda gelişen sağlık problemiyle hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kaldı. Yıllarca annesinin el bebek gül bebek baktığı Elif Öğretmen'i eşi 'a kaçırdı. Her seferinde çocuklarının mutluluğunu öne süren Zafer Bey'in yalanları Müge Anlı canlı yayınında gün yüzüne çıkar çıkmaz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı devreye girdi, mahkeme görüldü ve Elif Gözütok'a annesi 'ın bakmasına karar verildi. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Elif Öğretmen'in dönüş yolculuğunu 25 Aralık yin...

canlı yayınında hakkında sevindiren gelişmeler yaşanacak. Gündüz kuşağının vazgeçilmezi t programında bugün, ile kızı Elif Öğretmen'in mutlu anlarına şahit olunacak. Elif Öğretmen ikinci doğumunu yaparken fazla kanama sonucunda önce kalbi duruyor sonra yeniden hayata döndürülüyor. Ancak genç kadın bundan sonraki yaşamını hayata bağlı devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu sürede Elif Öğretmen'e 2 milyon tazminat kalınca eşi para için anne - kızı birbirinden ayırıyor ve Elif Öğretmen'le evliyken aynı eve başka bir kadın getirip dini nikah kıyıyor. Ancak Müge Anlı canlı yayınında çıkan gerçeklerden sonra Aile ve osyal Politikalar Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle Elif Hanım'ın vasiliği avukatlarına veriliyor, bakımı da annesi Nedret Hanım'a geçiyor. Elif Öğretmen bu karar üzerine 'dan Ankara'ya geitirildi. İşte Elif Öğretmen'in mutlu günüyle ilgili detaylar 25 Aralık müge Anlı canlı yayınında...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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