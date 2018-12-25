Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen hakkında sevindiren gelişmeler yaşanacak. Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Nedret Hanım ile kızı Elif Öğretmen'in mutlu anlarına şahit olunacak. Elif Öğretmen ikinci doğumunu yaparken fazla kanama sonucunda önce kalbi duruyor sonra yeniden hayata döndürülüyor. Ancak genç kadın bundan sonraki yaşamını hayata bağlı devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu sürede Elif Öğretmen'e 2 milyon tazminat kalınca eşi Zafer Bey para için anne - kızı birbirinden ayırıyor ve Elif Öğretmen'le evliyken aynı eve başka bir kadın getirip dini nikah kıyıyor. Ancak Müge Anlı canlı yayınında çıkan gerçeklerden sonra Aile ve osyal Politikalar Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle Elif Hanım'ın vasiliği avukatlarına veriliyor, bakımı da annesi Nedret Hanım'a geçiyor. Elif Öğretmen bu karar üzerine Iğdır'dan Ankara'ya geitirildi. İşte Elif Öğretmen'in mutlu günüyle ilgili detaylar 25 Aralık müge Anlı canlı yayınında...

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